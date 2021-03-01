MKE Ankaragücü, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MKE Ankaragücü, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

01.03.2021 21:01 | Son Güncelleme: 01.03.2021 21:04
MKE Ankaragücü, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Çarşamba günü Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Çarşamba günü Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular, pas, teknik, taktik ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.

Tedavisi sonrası kendisi için hazırlanan program dahilinde saha çalışmalarına devam eden Atakan Çankaya dışında tüm futbolcular, antrenmanda yer aldı.

Sarı-lacivertli ekipte kart cezalısı Joseph Paintsil, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Berat Albayrak Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Hülya Avşar Sedat Kapurtu İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Serdar Aziz Sergen Yalçın Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MKE Ankaragücü, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 21:04:40. #1.16#
title