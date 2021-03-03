MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının ardından

Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren MKE Ankaragücü'nün başkanı Fatih Mert, "İnşallah Ankaragücü bu ligde kalacak.

Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren MKE Ankaragücü'nün başkanı Fatih Mert, "İnşallah Ankaragücü bu ligde kalacak." dedi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Mert, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Uzun süredir maç kazanamadıklarını hatırlatan Mert, "İhtiyacımız olan, haftalardır beklediğimiz bir galibiyetti. Maalesef 6 haftadır galip gelemiyorduk. İnşallah Ankaragücü bu ligde kalacak. Kalması için elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz." diye konuştu.

Mert, karşılaşmayla ilgili ise "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık, iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Güzel bir galibiyet oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kongrede yeniden aday olup olmayacağıyla ilgili soruya Mert, "Bu hafta kararımızı vereceğiz. Birlikte olduğumuz arkadaşlarımızla oturup konuşacağız. Arkadaşlarımızın devam etme yönünde istekleri var. Şu ana kadar duyduğumuz bir aday yok." yanıtını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar