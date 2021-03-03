MKE Ankaragücü-Galatasaray maçından notlar
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MKE Ankaragücü-Galatasaray maçından notlar

03.03.2021 19:19 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:23
MKE Ankaragücü-Galatasaray maçından notlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanında sahaya çıkan kadrosunda tek değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanında sahaya çıkan kadrosunda tek değişiklik yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Terim, geçen hafta ilk 11'de forma giyen Christian Luyindama'yı yedek kulübesine çekti. Tecrübeli teknik adam Luyindama'nın yerine stoperde Marcao'nun yanında Ryan Donk'u oynattı.

Sarı-kırmızılılarda kalede Muslera oynarken savunma dörtlüsünü Yedlin, Marcao, Donk ve Ömer Bayram oluşturdu. Orta sahada Etebo, Emre Kılınç ve Gedson Fernandes'i oynatan Terim, kanatlarda Onyekuru ve Arda Turan'a şans verdi. Deneyimli teknik adam ileri uçta ise Mustafa Muhammed'e görev verdi.

Galatasaray'da iki eksik

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısına iki sol bek oyuncusundan yoksun çıktı.

Tedavi süreçleri devam eden Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir, Ankara'ya getirilmedi.

İki takım arasında 100. maç

MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig'de 100. randevuya çıktı.

İki takım arasındaki rekabette bugüne dek oynanan 99 maçta sarı-kırmızılılar 62-18 gibi büyük bir üstünlük sağladı. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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