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MKE Ankaragücü, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

09.12.2019 19:38 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:38
MKE Ankaragücü, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 15. haftasında 'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, aerobik koşuyla başlayan futbolcular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 oyunu oynadı. Çalışma, dar alan oyunu ve üçgen dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.

Antrenmana tedavisi tamamlanan Scarione de katıldı.

Galatasaray-MKE Ankaragücü karşılaşması, 14 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Kaynak: AA
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