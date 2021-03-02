MKE Ankaragücü, Galatasaray'ı konuk edecek
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında lider Galatasaray'la karşılaşacak.
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında lider Galatasaray'la karşılaşacak.
Ligin en alt sırasında yer alan MKE Ankaragücü'yle zirvede bulunan Galatasaray arasında yarın saat 19.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde çıktığı 25 maçta 20 puanla son sırada bulunan sarı-lacivertliler, son 6 maçında galip gelemezken sadece 2 puan alabildi. Yeni teknik direktörü Hikmet Karaman'la 3 maça çıkan ve 2 beraberlikle 1 yenilgi alan başkent temsilcisi, Galatasaray karşısında çıkışa geçmeye çalışacak.
Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Joseph Paintsil ile sakatlığı bulunan Atakan Çankaya, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki