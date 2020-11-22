MKE Ankaragücü'nde Fuat Çapa dönemi sona erdi
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MKE Ankaragücü'nde Fuat Çapa dönemi sona erdi

22.11.2020 22:31 | Son Güncelleme: 22.11.2020 22:36
MKE Ankaragücü'nde Fuat Çapa dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fuat Çapa ile yönetim kurulumuzun Göztepe maçından sonra yaptığı görüşme neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız." denildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Fuat Çapa'ya, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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