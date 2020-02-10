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MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

10.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:22
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Güney tribün kale arkası (Gecekondu): 40 lira

Kuzey tribün kale arkası (Bekar evi çocukları): 40 lira

Doğu tribün (Maraton): 50 lira

Batı tribün (Sağ, sol kapalı): 60 lira

Misafir tribün: 50 lira

VIP: 200 lira

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarında öğrencilere yüzde 20 indirim uygulanıyor.

Kaynak: AA
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