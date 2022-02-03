MKE Ankaragücü, eski futbolcularını "Efsaneler locası"nda ağırlayacak - Haberler Spor
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MKE Ankaragücü, eski futbolcularını "Efsaneler locası"nda ağırlayacak

AA, Fatih Çakmak - Spor
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MKE Ankaragücü, eski futbolcularını

MKE Ankaragücü, takımda forma giymiş eski futbolcularını Eryaman Stadı'nda oynadığı maçlarda 50 numaralı locada sezon sonuna kadar misafir edecek.

MKE Ankaragücü, takımda forma giymiş eski futbolcularını Eryaman Stadı'nda oynadığı maçlarda 50 numaralı locada sezon sonuna kadar misafir edecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Şampiyonluk yolunda, formamızı terletmiş eski futbolcularımızı, 50 numaralı locamızda sezon sonuna kadar misafir ediyoruz. 50 numaralı locamızın adını "Efsaneler locası" olarak değiştiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

MKE Ankaragücü, Eryaman, Spor, Haber

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