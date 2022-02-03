MKE Ankaragücü, eski futbolcularını "Efsaneler locası"nda ağırlayacak
AA, Fatih Çakmak - Spor
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MKE Ankaragücü, takımda forma giymiş eski futbolcularını Eryaman Stadı'nda oynadığı maçlarda 50 numaralı locada sezon sonuna kadar misafir edecek.
MKE Ankaragücü, takımda forma giymiş eski futbolcularını Eryaman Stadı'nda oynadığı maçlarda 50 numaralı locada sezon sonuna kadar misafir edecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Şampiyonluk yolunda, formamızı terletmiş eski futbolcularımızı, 50 numaralı locamızda sezon sonuna kadar misafir ediyoruz. 50 numaralı locamızın adını "Efsaneler locası" olarak değiştiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.
AA / Fatih Çakmak - Spor