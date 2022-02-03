MKE Ankaragücü, eski futbolcularını "Efsaneler locası"nda ağırlayacak

MKE Ankaragücü, takımda forma giymiş eski futbolcularını Eryaman Stadı'nda oynadığı maçlarda 50 numaralı locada sezon sonuna kadar misafir edecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Şampiyonluk yolunda, formamızı terletmiş eski futbolcularımızı, 50 numaralı locamızda sezon sonuna kadar misafir ediyoruz. 50 numaralı locamızın adını "Efsaneler locası" olarak değiştiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.