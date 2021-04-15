MKE Ankaragücü, deplasmanda yarın Beşiktaş'a konuk olacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacakVodafone Park'ta oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak

Vodafone Park'ta oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Başkent temsilcisinde, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Torgeir Borven'in tedavisi devam ediyor. Saba Lobjanidze ve Assane Diousse fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Atakan Çankaya ile Ricardo Friedrich'in ise takımla adaptasyona yönelik çalıştığı belirtildi.

MKE Ankaragücü ligde oynadığı 32 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet ile topladığı 36 puanla averajla 13. sırada yer alıyor.

Başkent temsilcisi teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde sürdürdüğü iyi futbol ve çıkışını İstanbul'da Beşiktaş'a karşı da sergileyerek bu maçtan da puan ya da puanlar almayı, ligdeki durumunu garantilemeyi hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak