MKE Ankaragücü, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı
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MKE Ankaragücü, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 36. haftasında 21 Nisan Çarşamba günü sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 36. haftasında 21 Nisan Çarşamba günü sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Başkent kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Beşiktaş maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular koordinasyon ve taktik çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Sarı-lacivertli ekipte tedavileri tamamlanan Friedrich ve Diousse antrenmanda yer alırken, Atakan Çankaya ve Lobjanidze atletik performans antrenörüyle çalıştı.

Sakatlıkları bulunan Badji ile Borven'in ise tedavilerine devam edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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