MKE Ankaragücü, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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MKE Ankaragücü, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta maçında yarın konuk edeceği Altaş Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta maçında yarın konuk edeceği Altaş Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli takım, teknik direktörümüz Mustafa Dalcı yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde son antrenmanını gerçekleştirdi.

Koordinasyona yönelik ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanda, daha sonra 5'e 2 top kazanma oyununun ardından teknik ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman, soğuma hareketleri ile sona erdi.

Başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken sakatlığı devam eden Tiago Pinto, Erdem Özgenç ve Ghayas Zahid maç kadrosunda yer almayacak.

MKE Ankaragücü, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı, Denizlispor, Spor Toto, Spor, Haber

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