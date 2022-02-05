MKE Ankaragücü: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a, geçirdikleri Covid-19 hastalığından dolayı geçmiş olsun...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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MKE Ankaragücü: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a, geçirdikleri Covid-19 hastalığından dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
MKE Ankaragücü: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a, geçirdikleri Covid-19 hastalığından dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Spor