MKE Ankaragücü: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a, geçirdikleri Covid-19 hastalığından dolayı geçmiş olsun... - Haberler Spor
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MKE Ankaragücü: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a, geçirdikleri Covid-19 hastalığından dolayı geçmiş olsun...

İhlas Haber Ajansı - Spor
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MKE Ankaragücü:

MKE Ankaragücü: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a, geçirdikleri Covid-19 hastalığından dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

MKE Ankaragücü: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a, geçirdikleri Covid-19 hastalığından dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Recep Tayyip Erdoğan, MKE Ankaragücü, Emine Erdoğan, Koronavirüs, Spor, Haber

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