MKE Ankaragücü çıkışını sürdürmek istiyor Atasoy, yaptığı açıklamada, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü oynayacakları karşılaşmayı değerlendirdi.

Atasoy, yaptığı açıklamada, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü oynayacakları karşılaşmayı değerlendirdi.

Gaziantep FK karşılaşmasından üç puanla dönmek istediklerini vurgulayan Atasoy, "Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Öncelikle bu gururlu ve onurlu günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

"Çaykur Rizespor galibiyetiyle yakaladığımız çıkışı, Gaziantep FK deplasmanında da sürdürmek istiyoruz." diyen Atasoy, "Takımımız, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Hedefimiz bu karşılaşmadan üç puanla dönmek. Takımımızın moral ve motivasyonu çok iyi durumda. Çaykur Rizespor maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan Sedat Ağçay ve sakatlığı devam eden Tiago Pinto dışında önemli bir eksiğimiz yok. Cezalı oyuncumuz ise bulunmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında MKE Ankaragücü'nde yapılan çalışmalara da değinen Atasoy, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaşanan yeni tip koronavirüs nedeniyle yönetim kurulumuz, kulübümüz içinde önleyici tedbirleri içeren bazı kararlar aldı. Bu kararlar neticesinde kulübümüzün tüm birimleri dezenfekte edildi ve düzenli olarak dezenfekte edilmeye devam ediliyor. Sağlık Bakanlığımız tarafından verilen 14 kuralı tüm birimlerimiz en üst seviyede uyguluyor. Çalışma saatleri ile ilgili de çeşitli düzenlemeler yaptık. Tüm personelimize el dezenfektanları ve maske dağıtımı yaptık. Kulüp doktorlarımız tarafından virüsten korunma ile ilgili gerekli eğitimler ve bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca kulübümüz tüm ziyaretçilere kapatıldı."

Atasoy, "Ülkece alınan tedbirlerle, bu sıkıntılı durumu en düşük seviyede, hep beraber atlatacağımıza inanıyorum. Şu an yeni tip koronavirüs nedeniyle tedavi altında bulunan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." şeklinde açıklamasını tamamladı.