Marius Sumudica: "Bu maçı unutup Sivas maçına iyi hazırlanacağız"
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Marius Sumudica: "Bu maçı unutup Sivas maçına iyi hazırlanacağız"

22.02.2021 22:09 | Son Güncelleme: 22.02.2021 22:21
Marius Sumudica:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçı unutup Sivasspor maçına iyi hazırlanacaklarını söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçı unutup Sivasspor maçına iyi hazırlanacaklarını söyledi.

Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda karşı karşıy geldiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Bugün buradan mutlu ayrılıyorum çünkü oyuncularım sahada istediğim mücadeleyi gösterdiler. Oynadığımız takım altımızda küme düşme mücadelesi veriyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün özellikle ikinci yarıda iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Kolay değil, takımın oyun sistemini değiştirdik. Yeni sistemi kendilerine anlatmak için yedi gün çalışmamız oldu. Bence bu maçtan sonra Ankaragücü'nün Rize'yi geçmesi biraz zor. Çünkü ilk maçta rakibimizi 5-3'lük bir galibiyet almıştık. Daha sonra burada berabere kaldık. İkili averaja kalsa bile biz üstteyiz aramızda 7 puanlık fark var. Ankaragücü'nün bizi geçmesi zor. Bu maçı unutup evimizde oynayacağımız Sivas maçına iyi hazırlanacağız. Sakatlıkları bulunan Remy ve Boldrin aramıza döndüğünde takımımız daha güçlü olacak. Ligin son haftasına kadar mücadele edeceğiz. Ligin ortasında bir takım alıyoruz benim içinde kolay değil zor. Elimden geleni yapacağım ve yapmaya devam edeceğim. Bugün daha iyi oynadığımıza inanıyorum son Erzurum maçından çok farklı bir takım vardı sahada" şeklinde konuştu.

(Engin Yağcı - Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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