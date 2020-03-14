SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından - Ünal Karaman - Spor
Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Ünal Karaman, Karaman, Spor

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından - Ünal Karaman

Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Ünal Karaman, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

14.03.2020 00:08 | Son Güncelleme: 14.03.2020 00:11
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından - Ünal Karaman

Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Ünal Karaman, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada iyi futbol oynadıklarına dikkati çekerek, "Farklı bir kimliğe bürünmeye çalışan, geçen hafta ve bu haftaki mücadeleye baktığımızda futbol oynamaya çalışan bir takımımız var. Ama özellikle sezonun ilk yarısında oynanan maçlarda dahil olmak üzere duran toplarda sıkıntı yaşıyoruz. Yeterince uzun boylu futbolcularımız olmasına rağmen. Maçın başındaki iki duran top zor duruma düşürdü. Çevirebilir miydik? Evet. Pozisyonumuzda vardı ama maç kazanmamız için biraz daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

"İnşallah bu süreç içerisinde bu mağlubiyetten dersler alacağız." diyen Karaman gerek oyun gerekse de skor olarak gelecek haftalarda daha iyi futbol oynamaya çalışacaklarını söyledi.

Karaman, şampiyonluk yolundaki Trabzonspor'un başından düşme hattındaki Çaykur Rizespor'un başına geçmesiyle ilgili düşüncesiyle ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi:

"Öncelikle biz insan hizmet ediyoruz. Ben insanı hiçbir zaman için bir bölümde kategorize etmedim. Şampiyonluğu oynayan kadroya verdiğim emekle, küme düşme potasındaki takıma vereceğim emek arasında hiçbir fark yok. Olması gerekiyorsa ekstra, farklı motivasyon içerisinde olmam gerekecek şekilde mevcut takımıma olmam gerekiyor. Tabi ki insan içerisinde bu hep var. Hep mücadele edeceğiz. Bu mücadele içerisinde bazen zirve kovalarken bazende buralarda mücadele eden camiaya ve oyunculara rehberlik etmeye çalışacağım. Bulunduğum durumdan bir şikayetim yok. Ben kavga adamıyım. Kavganın içerisinde olacağım. Asla korkan geri duran bir insan değilim. Hayatımın her evresinde mücadele ederek bir noktaya geldim. O gün öyleydi bugünün şartları böyle. Biz orada da bir camianın hayallerine hitap etmeye çalışıyorduk. Burada da bir camianın hayallerine cevap vermeye gayret göstereceğiz. Ünal yine aynı Ünal. Oradaki Ünal ile buradakinin arasında hiç bir fark yok. Sadece vermiş olduğumuz mücadelenin hedefi farklılaştı. Ama aynı samimiyetle aynı gayretle Türk gençliğine hizmet etmeye çalışacağız. Umarım o gayretimiz bir karşılık bulur ve başarırız."

Karaman maçların seyircisiz oynanmasının insan sağlığından daha önemli olmadığını vurgulayarak, "Tabii ki taraftarın olmasını arzu ederiz. Ama konu insan sağlığıysa akan sular durur. İnsanların keyif alabileceği bir ortama gelebilmesi için sağlığa ihtiyacı var. Sağlık bu konuda önemliyse bunu asla ikinci plana itemeyiz. Ben bu konuda millet olarak son derece duyarlı olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından - Ünal Karaman

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından - Ünal Karaman

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Spor
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Irak ile Türkiye arasında yolcu uçağı krizi Spor
Irak ile Türkiye arasında yolcu uçağı krizi
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı Spor
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı
'Korona yaz aylarında geçecek' tezini Dünya Sağlık Örgütü çürüttü Spor
"Korona yaz aylarında geçecek" tezini Dünya Sağlık Örgütü çürüttü
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Spor
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Spor
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 15 gün OHAL ilan edildi
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 15 gün OHAL ilan edildi
Derbinin İddaa oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi
Derbinin İddaa oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Milli takım doktoru, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumlarını yakından takip ediyor
Milli takım doktoru, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumlarını yakından takip ediyor
Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi
Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi
Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı
Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Diyanet İşleri Başkanı hutbede söyledi: Koronavirüse karşı tedbir almamak kul hakkına girmektir
Diyanet İşleri Başkanı hutbede söyledi: Koronavirüse karşı tedbir almamak kul hakkına girmektir
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Abdülhamit Gül Vladimir Putin İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sadi Konuk Sinan Akçıl Gülben Ergen Burcu Kıratlı
Spor Adem Büyük Bülent Uygun Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Futbolcu Koronavirüs Cuma Namazı
Şu an buradasınız: MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından - Ünal Karaman - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 01:07:28. #1.14#