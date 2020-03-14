SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından - Mustafa Reşit Akçay - Spor
Mustafa Reşit Akçay, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Akçay, Spor

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından - Mustafa Reşit Akçay

Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bu akşam oynadığımız futbol belki oyun olarak çok güzel gözükmedi ama skor açısından mutluyuz." dedi.

14.03.2020 00:03 | Son Güncelleme: 14.03.2020 00:06
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından - Mustafa Reşit Akçay

Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bu akşam oynadığımız futbol belki oyun olarak çok güzel gözükmedi ama skor açısından mutluyuz." dedi.

Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyuncularını tebrik etti.

"Oyuncularımızın sahada verdiği mücadele ve kazanma isteğine verdikleri tepki oldukça iyiydi." diyen Akçay, "Bu finali puan olarak kazandık. Belki oyun olarak bazı istatistiklerde geri kalmış olabiliriz. Ama stat telaşımız ve stres, bizi topa hükmetme ve topu olumlu kullanma konusunda rahatsız ediyor. Bunun önüne geçmek, puan kazanmakla, öz güvenin yerine gelmesiyle mümkün olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Akçay, Çaykur Rizespor'un topu iyi kullanarak zaman zaman önemli ataklar yaptığına dikkati çekerek, "Ama sahada iyi durduk. Bu da bize 3 puanı getirdi. Şimdi tabii önümüzde 8 maç var ve 27 puan seviyesinden aşağıda 7 takım var. Dolayısıyla umudumuz hala çok yüksek. 35 rakamı bizim için sihirli rakam olarak gözüküyor. Eğer ona ulaşabilirsek ligde kalmayı başaracağız." diye konuştu.

Maçta sakatlanan Sedat Ağçay ile Rodrigues'in kötü performansına yönelik bir soruya Akçay, şu yanıtı verdi:

"Oyun disiplini konusunda Rodrigues ile konuşuyoruz. Yaratıcı bir oyuncu. 'Oynatsam mı, oynatmasam mı' tereddütleri yaşadığımız, antrenörlerin başının belası olan oyuncular bunlar. Ama şu an takımımızın ona ihtiyacı var ve biz ona o sahneyi veriyoruz. Onun o sahneyi kullanmasını istiyoruz. Biraz daha disipline edebilirsek daha yararlı bir oyuncuya dönüşebilir. Bunun için biraz daha zaman gerekiyor.

Sedat Ağçay'a gelince... Bize kırık olduğuna dair bilgi geldi ama şu an MR'ını henüz görmedik. Çıkışta hastanede tüm takım olarak ziyaretine gideceğiz. Şanssız bir durum. İyi oynamaya başlamıştı. Takımın ona ihtiyacı vardı. Ama önüne geçemeyeceğimiz bir sakatlık oldu. Bakalım doktorlar ne diyecek. Onu şimdilik bilmiyorum."

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından - Mustafa Reşit Akçay

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından - Mustafa Reşit Akçay

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Spor
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Irak ile Türkiye arasında yolcu uçağı krizi Spor
Irak ile Türkiye arasında yolcu uçağı krizi
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı Spor
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı
'Korona yaz aylarında geçecek' tezini Dünya Sağlık Örgütü çürüttü Spor
"Korona yaz aylarında geçecek" tezini Dünya Sağlık Örgütü çürüttü
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Spor
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Spor
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 15 gün OHAL ilan edildi
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 15 gün OHAL ilan edildi
Derbinin İddaa oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi
Derbinin İddaa oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Milli takım doktoru, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumlarını yakından takip ediyor
Milli takım doktoru, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumlarını yakından takip ediyor
Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi
Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi
Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı
Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Diyanet İşleri Başkanı hutbede söyledi: Koronavirüse karşı tedbir almamak kul hakkına girmektir
Diyanet İşleri Başkanı hutbede söyledi: Koronavirüse karşı tedbir almamak kul hakkına girmektir
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Abdülhamit Gül Vladimir Putin İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sadi Konuk Sinan Akçıl Gülben Ergen Burcu Kıratlı
Spor Adem Büyük Bülent Uygun Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Futbolcu Koronavirüs Cuma Namazı
Şu an buradasınız: MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından - Mustafa Reşit Akçay - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 01:07:23. #1.14#