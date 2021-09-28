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MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'in 8. haftasında sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'in 8. haftasında sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Bursaspor maçı sonrası bir günlük izinin ardından sarı-lacivertliler, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde bir idman gerçekleştirdi.

Futbolcular, pas çalışmasının ardından üç gruba ayrılarak çift kale maç oynadı.

Tedavisi tamamlanan Hasan Hüseyin Acar, fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

MKE Ankaragücü, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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