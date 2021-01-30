MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak
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MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak

30.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:18
MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak.

Alt sıraları yakından ilgilendiren maç yarın saat 13.30'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligin ilk devresini 18 puanla düşme hattının içinde 19. sırada bitiren MKE Ankaragücü, son maçta Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 4-3 kaybetti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 17 puanla 20. sırada bulunuyor. İlk yarının son haftasını maç yapmadan geçen mavi-beyazlılar da son karşılaşmasını Aytemiz Alanyaspor karşısında oynadı. Bu karşılaşma 1-1 bitmişti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2-1 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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