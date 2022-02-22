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MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mke Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Lider MKE Ankaragücü'nde cezalı oyuncu bulunmazken, tedavileri süren Aatif Chahechouhe ve Hasan Hüseyin Acar takımdan ayrı çalıştı.

Başkent ekibi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

Erzurumspor Kulübü, MKE Ankaragücü, Spor Toto, Pazar, Spor, Haberler

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