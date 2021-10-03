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MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, TFF 1. Lig şampiyonluğu yolundaki doğrudan rakiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, TFF 1. Lig şampiyonluğu yolundaki doğrudan rakiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Erkmen, ligde namağlup olduklarını son birkaç haftadır da oyunlarının geliştiğini belirterek, "Seyircimizle de bu futbolumuzu taçlandırdık. Kaçırdığımız penaltı gol olsa daha farklı olabilirdi. Bir-iki pozisyon hariç istediğimizi sahaya yansıttık. Bu muhteşem seyircinin önünde kazanmak beni mutlu etti. Taraftarların maç sonrası Mustafa Dalcı'yı çağırıp kutlaması bizi mutlu etti. Bu bir barıştı, takım bunu sağladı. Erzurumspor rakiplerimizden biriydi ve bugün önemli olan 3 puandı." değerlendirmesinde bulundu.

Sözeri: "Penaltımız verilse kazanmaya yakın taraf olabilirdik"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, ikinci devrenin başında penaltılarının verilmediğini savunarak, bunun kırılma anı olduğunu dile getirdi.

Çok keyifli bir mücadele geçtiğini aktaran Sözeri, "İyi hazırlandığımız bir maçtı. İlk yarıda set hücumlarında biraz eksik kaldık. Geçişleri tam yapamadık. Duran toptan yediğimiz gol moralimizi bozsa da oyun disiplininden kopmadık. Devre arasında yaptığımız değişiklikler sonuç verdi. Sezonun en iyi yarısını ikinci devre oynadık." ifadelerini kullandı.

Lehlerine verilmeyen penaltı pozisyonuna değinen Sözeri, "51. dakikada verilmeyen penaltımız kırılma anıydı. Hüseyin Göçek gibi bir hakem göremedi, enteresan. En ufak şeyde ceza alıyoruz, artık konuşmayacağım. Erzurum şehri olarak çok büyük emekler sarf ediyoruz. Emeklerin bir kararla heba olması doğru değil. Penaltımız verilse kazanmaya yakın taraf olabilirdik. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Oyunumuz gitgide gelişiyor. Biz ilk 2 sıranın en büyük adayı olacağız. Verilmeyen penaltı gerçekten üzücü. Neyse sağlık olsun, yetkililer değerlendirir." şeklinde konuştu.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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Haber: MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Haberler Spor
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