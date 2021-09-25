MKE Ankaragücü, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursaspor Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Sarı-lacivertliler koordinasyon hareketleri ve 5'e 2 top kazanma oyununun ardından kısa sürat çalışması ile idmanı tamamladı.

Sakatlıkları bulunan Hasan Hüseyin Acar'ın tedavisine devam edilirken Kwabena Owusu, kendisi için hazırlanan program dahilinde Ankara'da idman yaptı.