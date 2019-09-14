MKE Ankaragücü, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına hazır

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

14.09.2019 19:24
MKE Ankaragücü, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına hazır

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 pas çalışması yapan başkent ekibi, son bölümde yarım sahada taktik çalışması gerçekleştirdi.

MKE Ankaragücü'nde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 17.00'de başlayacak.

Kaynak: AA
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