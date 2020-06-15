MKE Ankaragücü, Bingöl'deki deprem için geçmiş olsun mesajı yayımladı Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Merkez üssü Bingöl olan ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybının olmamasını umut ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA