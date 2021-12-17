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MKE Ankaragücü, Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda yarın saat 16.00'da karşılaşacağı Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda yarın saat 16.00'da karşılaşacağı Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından antrenmanın ana bölümünde teknik taktik çalışması yapıldı.

Sakat oyuncusu bulunmayan başkent ekibinde, Abdullah Durak sarı kart cezalısı olduğu için Beypiliç Boluspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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