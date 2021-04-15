MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
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MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

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MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takım teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde Beşiktaş maçı öncesi son antrenmanını Beştepe Tesisleri'nde yaptı.

Isınma hareketleri ile başlayan idmanda futbolcuların neşeli halleri dikkat çekerken, daha sonra pas ve taktik çalışması üzerinde duruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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