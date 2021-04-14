MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
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MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 35. haftasında 16 Nisan Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 35. haftasında 16 Nisan Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon ve pas çalışmalarıyla idmana devam eden futbolcular, taktik çalışmanın ardından antrenmanı soğuma hareketleri ile tamamladı.

Saba Lobjanidze ve Assane Diousse fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürürken, Atakan Çankaya ile Ricardo Friedrich ise adaptasyona yönelik çalışma yaptı.

Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında sakatlanıp oyuna devam edemeyen Torgeir Borven'in ise tedavisine devam edildi.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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