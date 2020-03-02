MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

02.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:56

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 25. haftasında 6 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında tam süre alan futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcuların ise antrenmana dinamik ısınma ile başladığı, yapılan pas çalışmasının ardından, ana bölümde taktiksel dayanıklılık çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Sakatlığı düzelen Tiago Pinto'nun sağlık ekibinin gözetimi altında kontrollü bir şekilde çalışmalara başladığı kaydedildi.

Öte yandan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düşen Milos Stanojevic, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Antrenmanı, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Sarı-lacivertli takım Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA