MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçından notlar
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MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçından notlar

24.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:19
MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçından notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sergen Yalçın, geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendikleri maçın 11'inden 3 ismi değiştirdi.

Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz ve Georges-Kevin N'Koudou'yu yedekler arasında oturtan Yalçın, bu isimlerin yerine Valentin Rosier, Fabrice N'Sakala ve Cyle Larin'e şans verdi.

Beşiktaş'ta 3 eksik

Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşısına 3 isminden yoksun çıktı.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, Ankara'ya getirilmedi. Geçen hafta bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran da kadroda bulunmadı.

Siyah-beyazlı ekibin Ankara kadrosuna Ajdin Hasic de dahil edilmemişti.

Sol bekte 5 maç sonra görev değişikliği

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Yalçın, Süper Lig'de 5 maç sonra sol bekte değişiklik yaptı.

Ligdeki son 5 maçta sol bekte Rıdvan Yılmaz'a şans tanıyan Yalçın, bu karşılaşmada genç oyuncuyu yedekte bekletip yerine N'Sakala'ya forma verdi. N'Sakala, Süper Lig'de son olarak 6 Kasım'da Gaziantep FK'ye 3-1 kaybedilen karşılaşmada ilk 11'de oynamıştı.

Sergen Yalçın, sarı kart cezası biten Valentin Rosier'i de Necip Uysal'ın yerine tekrar sağ bekte sahaya sürdü.

Siyah-beyazlılarda Larin de bir maç sonra ilk 11'de forma giydi.

MKE Ankaragücü'nde de 3 değişiklik

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, son iki karşılaşmadaki 11'ini değiştirdi.

Atakaş Hatayspor ve Gençlerbirliği maçlarına aynı kadrolarla çıkan Dalcı, Beşiktaş karşısında Erdi Dikmen, Atila Turan ve Ender Aygören'i yedek oturttu.

Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yerine Idriz Voca, Daniel Lukasik ile Torgeir Borven ilk 11'de forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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