MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk edecek
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Eryaman Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Başkent ekibinde sakatlıkları süren Hector Canteros, Cebrail Karayel ve Oscar Scarione forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Metin Diyadin de cezası nedeniyle sahada takımının başında olamayacak.
Beşiktaş ile aynı puana (8 puan) sahip MKE Ankaragücü averajla 15. sırada bulunuyor.