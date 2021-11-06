MKE Ankaragücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, TFF 1. Lig'in 12. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Erkmen, "Kazanmamız gereken çok önemli bir müsabakayı üstün bir oyunla kazandık. Bundan sonra da bu oyunumuza devam ederek ilerlemek istiyoruz." dedi.

Erkmen, başarının asıl mimarının Mustafa Dalcı olduğunu söyleyerek basın mensuplarından soru kabul etmedi.

Recep Uçar: "İlk mağlubiyetimizi aldık"

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, ligde ilk yenilgilerini aldıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

MKE Ankaragücü'nü kaliteli oyunculardan oluşan ligin en iyi takımlarından biri olduğunu anlatarak, "İlk 10 dakika iyi oynadık, oyunu kontrol ettik. Sonrasında kenar organizasyonlarına iyi çalışsak da Owusu'nu güzel bir golüyle geriye düştük. Üçüncü bölgede net vuruş yapamadık. Oyun bizim üstünlüğümüzde geçecek diyorduk ama 52. dakikada 10 kişi kaldık. Bu seyirci önünde 11'e 10 oynamak da kolay değil. Değişikliklerle de oyuna tutunmaya çalıştık ama olmadı. İlk mağlubiyetimizi aldık. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Rakibimizi de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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