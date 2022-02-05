MKE Ankaragücü Başkanı Koca'dan derbi değerlendirmesi Açıklaması - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MKE Ankaragücü Başkanı Koca'dan derbi değerlendirmesi Açıklaması

AA, Fatih Çakmak - Spor
 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü Başkanı Koca'dan derbi değerlendirmesi Açıklaması

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında yarın Gençlerbirliği ile oynayacakları başkent derbisi için, "Hedefimiz mutlak şampiyonluk, bu nedenle her maça kazanmak için çıkıyoruz" dedi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında yarın Gençlerbirliği ile oynayacakları başkent derbisi için, "Hedefimiz mutlak şampiyonluk, bu nedenle her maça kazanmak için çıkıyoruz" dedi.

Başkan Koca, Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü derbisi öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başkent Ankara'nın yarın çok keyifli bir derbiye şahit olacağını belirten Koca, "Umut ediyoruz ki dostluk çerçevesinde, sportmence oynanan Ankara'nın saygınlığına yakışacak bir derbi olsun. Ayrıca belirtmek isterim ki bu derbinin ismine yakışan lig kesinlikle Süper Lig olmalıdır." dedi.

Ankaragücü'nün hedefinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Başkan Koca, "Bu nedenle her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ligde play-off sınırı ile aramızdaki puan farkını mümkün olduğunca korumak ve artırmak istiyoruz. Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve taraftarlarımızın desteği ile bu hedefimize ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Derbi, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title