MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert maçı taraftar ile izledi
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan başkent derbisinde MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, maçı deplasman tribününde taraftar ile izledi.
23.02.2020 19:39 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:39
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan başkent derbisinde MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, maçı deplasman tribününde taraftar ile izledi.
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Gençlerbirliği ile oynadıkları başkent derbisini sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tribüne giderek onlarla birlikte izledi. Başkan Mert maçı 90 dakika boyunca deplasman tribününden takip etti. - ANKARA
Kaynak: İHA
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