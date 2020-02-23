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MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert maçı taraftar ile izledi

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan başkent derbisinde MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, maçı deplasman tribününde taraftar ile izledi.

23.02.2020 19:39 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:39
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert maçı taraftar ile izledi

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan başkent derbisinde MKE Ankaragücü Başkanı , maçı deplasman tribününde taraftar ile izledi.


MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Gençlerbirliği ile oynadıkları başkent derbisini sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tribüne giderek onlarla birlikte izledi. Başkan Mert maçı 90 dakika boyunca deplasman tribününden takip etti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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