MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "1959 Öncesi Şampiyonlukları Bulunan Ankara Kulüpleri" toplantısı çerçevesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya geldiKulüpten yapılan açıklamaya göre, toplantıda Fatih Mert ile Ali Koç'un Türkiye şampiyonluklarının neden Süper Lig'e dahil...