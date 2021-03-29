MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
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MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "1959 Öncesi Şampiyonlukları Bulunan Ankara Kulüpleri" toplantısı çerçevesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya geldiKulüpten yapılan açıklamaya göre, toplantıda Fatih Mert ile Ali Koç'un Türkiye şampiyonluklarının neden Süper Lig'e dahil...

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MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "1959 Öncesi Şampiyonlukları Bulunan Ankara Kulüpleri" toplantısı çerçevesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, toplantıda Fatih Mert ile Ali Koç'un Türkiye şampiyonluklarının neden Süper Lig'e dahil edilmesi gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Toplantı sonucunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'e, Ankara ekibinin 1949 yılında kazandığı Türkiye şampiyonluklarıyla ilgili basına yansıyan haberlerden oluşan bir tablo hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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