MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Emniyet Genel Müdürlüğünü ziyaret etti
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MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Emniyet Genel Müdürlüğünü ziyaret etti

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Emniyet Genel Müdürlüğünü ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Emniyet Genel Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Emniyet Genel Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mert'in Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal'ı makamında ziyaret ettiği ifade edildi.

Ziyarette Fatih Mert'in, Ünal'a MKE Ankaragücü forması hediye ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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