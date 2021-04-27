MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Emniyet Genel Müdürlüğünü ziyaret etti
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Emniyet Genel Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Emniyet Genel Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Mert'in Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal'ı makamında ziyaret ettiği ifade edildi.
Ziyarette Fatih Mert'in, Ünal'a MKE Ankaragücü forması hediye ettiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki