PTT 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Mke Ankaragücü, Balıkesirspor'u ağırlayacak. Futbolseverler, karşılaşmayla ilgili detayları merak ediyor. MKE Ankaragücü - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

MKE ANKARAGÜCÜ - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

PTT 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak olan karşılaşma 6 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

MKE ANKARAGÜCÜ - BALIKESİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü - Balıkesirspor maçı TRT Spor, beIN SPORTS MAX HD 1'den yayınlanacak.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

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