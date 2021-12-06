MKE Ankaragücü - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PTT 1. Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü evinde Balıkesirspor'u ağırlayacak. Her iki takımda sahadan 3 puan ile ayrılıp yoluna devam etmek istiyor. Peki MKE Ankaragücü - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PTT 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Mke Ankaragücü, Balıkesirspor'u ağırlayacak. Futbolseverler, karşılaşmayla ilgili detayları merak ediyor. MKE Ankaragücü - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.
MKE ANKARAGÜCÜ - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?
PTT 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak olan karşılaşma 6 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.
MKE ANKARAGÜCÜ - BALIKESİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
MKE Ankaragücü - Balıkesirspor maçı TRT Spor, beIN SPORTS MAX HD 1'den yayınlanacak.
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
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