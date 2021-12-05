MKE Ankaragücü, Balıkesirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında yarın sahasında konuk edeceği Balıkesirspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde toplanan futbolcular, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.

Antrenmanda pas ve şut çalışması yapan başkent ekibi, idmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalıştı. Antrenman soğuma hareketleri ile sona erdi.

Balıkesirspor karşılaşması öncesi MKE Ankaragücü'nde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Eryaman Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak MKE Ankaragücü-Balıkesirspor maçında, hakem Kutluhan Bilgiç düdük çalacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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