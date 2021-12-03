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MKE Ankaragücü, Balıkesirspor maçı hazırlıklarına başladı

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
MKE Ankaragücü, Balıkesirspor maçı hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında 6 Aralık Pazartesi günü sahasında Balıkesirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında 6 Aralık Pazartesi günü sahasında Balıkesirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde toplanan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanda pas, şut, dar alanda top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Başkent ekibi, daha sonra iki grup halinde yarı sahada çift kale maç yaptı.

MKE Ankaragücü, Balıkesirspor maçı hazırlıklarına yarın Beştepe Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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