MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

14.12.2020 18:31 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:34
MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 6. haftasından ertelenen Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 6. haftasından ertelenen Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe Tesisleri'nde teknik sorumlu Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmanda taktik çalışan sarı-lacivertli futbolcuların kampa girdiği belirtildi.

Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle izolasyon süreçleri devam eden futbolcular ile tedavisine devam edilen Michal Pazdan'ın antrenmanda yer almadığı aktarıldı.

Son Kovid-19 testleri negatif çıkan ancak gribal enfeksiyon bulguları gösteren Daniel Lukasik ve Torgeir Borven'in de tedbir amaçlı olarak bugünkü antrenmana katılmadığı ifade edildi. Tedavileri süren bu futbolcuların durumunun yarın maç saatinde belli olacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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