MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor ertelenen Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
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MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor ertelenen Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

15.12.2020 12:12 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:15
MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor ertelenen Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Süper Lig'de ertelenen maçlar oynanmaya devam ediyor. TFF liglerindeki ertelenen bazı maçlar bugün oynanacak. Bugün oynanacak maçlardan birisi MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor maçıdır. Peki MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Liglerde ertelenen maçlar kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor maçıdır. Peki MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

MKE ANKARAGÜCÜ - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor maçı 15 Aralık Salı günü (bu akşam) saat 16:00 'da başlayacaktır.

MKE ANKARAGÜCÜ - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.

MKE ANKARAGÜCÜ - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Eryaman Stadyumu, Ankara'da oynanacak.

MKE ANKARAGÜCÜ - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

HÜSEYİN GÖÇEK(Hakem)

BAHATTİN DURAN(1. Yardımcı Hakem)

TARIK ONGUN(2. Yardımcı Hakem)

RAMAZAN KELEŞ(Dördüncü Hakem)

BAHATTİN ŞİMŞEK(VAR)

KEMAL YILMAZ(AVAR)

TOLGA ÖZKALFA(Gözlemci)

CABİR KAŞDEMİR(Temsilci)

ATİLLA AKSOY(Temsilci)

MURAT KANGALGİL(Temsilci)

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