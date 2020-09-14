MKE Ankaragücü ara vermeden çalışmalarına başladı
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MKE Ankaragücü ara vermeden çalışmalarına başladı

Süper Lig'in ilk haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 yenilen MKE Ankaragücü, çalışmalarına ara vermeden başladı.

MKE Ankaragücü ara vermeden çalışmalarına başladı
14.09.2020 13:05 | Son Güncelleme: 14.09.2020 13:09

Süper Lig'in ilk haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 yenilen MKE Ankaragücü, çalışmalarına ara vermeden başladı.

Ligin 2. haftasını bay geçecek sarı-lacivertlilerin, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde çalıştığı belirtildi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında 90 dakika forma giyen isimlerin katılmadığı antrenmana diğer futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı aktarıldı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenmanın yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Hafif sakatlığı bulunan Milos Stanojevic'in bugün antrenmana katılmadığı, 16 Eylül Çarşamba günü takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi.

Sarı-lacivertliler, yarını izinli geçirdikten sonra çalışmalarını 16 Eylül Çarşamba günü Beştepe Tesisleri'nde sürdürecek.

Kaynak: AA

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