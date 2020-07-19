MKE Ankaragücü Antrenörü Şahin: "Tarif edilemez üzüntü içerisindeyiz" Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak Süper Lig'e veda eden MKE Ankaragücü'nde antrenör Ümit Şahin, "Tarif edilemez üzüntü içerisindeyiz" dedi.

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak Süper Lig'e veda eden MKE Ankaragücü'nde antrenör Ümit Şahin, "Tarif edilemez üzüntü içerisindeyiz" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü antrenörü Ümit Şahin, "Üzgünüz, hafta içi iyi hazırlanmıştık. Kötü de oynamadık aslında. Maça iyi başladık. Özellikle ikinci yarı tek kale şeklinde geçen bir maç oldu. Artık sonlara doğru kazanmamız gerekiyordu. Kazanmamız gereken pozisyonları fazlasıyla bulduk. 3 tane altı pastan net pozisyon kaçırdık. Olamayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok, çok üzgünüz. Tarif edilemez üzüntü içerisindeyiz. İkinci yarıda sahada tek kale oynayan bir Ankaragücü vardı. Girdiğiniz pozisyonları gole çevirmezseniz, son dakikalarda da risk alırsınız, risk almak zorundaydık. Bir tane pozisyondan golü yedik ve mağlup olduk üzgünüz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA