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MKE Ankaragücü, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 16. haftasında 20 Aralık Cuma günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

16.12.2019 19:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:04
MKE Ankaragücü, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 16. haftasında 20 Cuma günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan başkent ekibi, 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Galatasaray maçında kırmızı kart gören Jamaikalı golcü Dever Orgill, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Kaynak: AA
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