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MKE Ankaragücü, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

MKE Ankaragücü, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
13.07.2020 14:05 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:08

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirildi.

Ligin 32. haftasında dün sahasında Galatasaray'ı 1-0 yenerek ligde kalma ümitlerini artıran başkent ekibi, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Dar alan ve küçük oyun çalışmasıyla devam eden idman, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in de yer aldığı turnuva maçıyla sona erdi.

Takımda sakat futbolcu bulunmazken, Galatasaray maçında kart görerek cezalı duruma düşen Dever Orgill, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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