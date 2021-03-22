MKE Ankaragücü, Antalya'da kampa girdi
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MKE Ankaragücü, Antalya'da kampa girdi

22.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:06
MKE Ankaragücü, Antalya'da kampa girdi

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Antalya'da kampa girdi.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Antalya'da kampa girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 yenildiği maçın ardından dünü izinli geçiren başkent temsilcisi, hava yoluyla Antalya'ya gitti.

Konaklayacağı otele yerleşen sarı-lacivertli takım, kamptaki ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki kamp, 7 gün sürecek.

Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 29 puan toplayan MKE Ankaragücü, 18'inci sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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