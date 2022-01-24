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MKE Ankaragücü, Antalya'da kamp yapacak

MKE Ankaragücü, Antalya'da kamp yapacak
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

MKE Ankaragücü, lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek.

ANTALYA (AA) - Mke Ankaragücü, lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımız, lige verilen ara nedeniyle 26 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacaktır. Takımımız kampa tam kadro katılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen MKE Ankaragücü, milli aranın ardından başkent derbisinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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