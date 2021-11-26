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MKE Ankaragücü, Altınordu maçı için İzmir'e gitti

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
MKE Ankaragücü, Altınordu maçı için İzmir'e gitti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 28 Kasım Pazar günü deplasmanda Altınordu ile yapacağı maç için hava yoluyla İzmir'e gitti.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Mke Ankaragücü, 28 Kasım Pazar günü deplasmanda Altınordu ile yapacağı maç için hava yoluyla İzmir'e gitti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından İzmir'e hareket etti.

MKE Ankaragücü, Altınordu karşılaşmasının hazırlıklarına yarın konaklayacağı otelde devam edecek.

Altınordu-MKE Ankaragücü maçı, 28 Kasım Pazar günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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