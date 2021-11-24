MKE Ankaragücü, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü

ALTINORDU, ORDU (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü deplasmanda Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 5'e 2 oynayan futbolcular, yarı sahada teknik ve taktik çalışma yaptı. Antrenman, soğuma hareketleri ile sona erdi.

Başkent temsilcisinde sakat oyuncu bulunmazken, cezası devam eden Owusu Kwabena, Altınordu karşısında forma giyemeyecek.

Başkent ekibi, Altınordu maçı hazırlıklarını yarın Beştepe Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.