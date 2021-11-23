MKE Ankaragücü, Altınordu maçı hazırlıklarına başladı

ALTINORDU, ORDU (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü deplasmanda Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başladı.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışmasının ardından üç gruba ayrılan oyuncular, yarı sahada çift kale maç ile şut ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Antrenman, soğuma hareketleri ile sona erdi.

Ankara temsilcisinde sakat oyuncu bulunmazken, cezası devam eden Owusu Kwabena, Altınordu karşısında forma giyemeyecek.

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AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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