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MKE Ankaragücü, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

30.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:30

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirilen ve dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, daha sonra 5'e 2 çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

MKE Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

MKE Ankaragücü, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: AA

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