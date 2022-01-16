MKE Ankaragücü Ahmet Çalık'ı anacak
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
MKE Ankaragücü Kulübü, trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık adına çocuklara çikolata dağıtacak.
ANKARA (AA) - Mke Ankaragücü Kulübü, trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık adına çocuklara çikolata dağıtacak.
Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Acı kaybımız Ankara'nın gururu, örnek sporcu Ahmet Çalık adına 21 Ocak Cuma günü ilimizde belirlenen okullarda çocuklarımıza, MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak çikolata dağıtıyoruz." ifadelerine yer verildi.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri